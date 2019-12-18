Работающим на российское агентство журналистам поставили ультиматум в Эстонии

Журналистам агентства Sputnik Estonia поставили ультиматум в Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Эстонские власти требуют от сотрудников редакции прекратить работать на МИА «Россия сегодня» — в противном случае им грозит уголовное преследование. Таллин объяснил свое решение санкциями, которые Евросоюз ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

По данным работников Sputnik Estonia, российское агентство не фигурирует в санкционных списках ЕС. Они назвали происходящее произволом и пообещали обратиться в международные организации с требованием дать надлежащую оценку «этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова» и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности.

Журналисты добавили, что в течение последних месяцев их вызывали в различные силовые структуры страны для «профилактических» бесед, в ходе которых намекали на необходимость увольнения. После этого они получили письма от Департамента полиции и погранохраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел.

По данным РИА Новости, Эстония — единственная прибалтийская страна, где имеется офис Sputnik. В его редакции работают 35 человек, из них 33 — граждане Эстонии, сотрудничающие по трудовому договору с МИА «Россия сегодня». Всего же Sputnik представлен в 34 странах мира.

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