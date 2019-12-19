Путин возмутился давлением на агентство Sputnik в Эстонии

Президент России Владимир Путин возмутился мерами давления на российское агентство Sputnik в Эстонии. Об этом он заявил на большой пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube.

«Это, конечно, удивительный цинизм», — подчеркнул российский лидер. По его словам, со стороны российских властей будет сделано все, чтобы поддержать агентство «где бы то ни было такими методами, чтобы не повредить межгосударственным отношениям».

Президент заметил, что Москву постоянно пытаются «обвинить в каких-то смертных грехах», а «сами делают все то же самое, в чем нас обвиняют». Путин заключил, что принятие ответных мер на государственном уровне будет малоэффективным решением и поможет только тем, кто «хочет растаскивать наши страны, наши народы».

Так глава государства отреагировал на вопрос о сотрудниках Sputnik Эстония. По их словам, эстонские власти потребовали прекратить работать на российское агентство, иначе им грозит уголовное преследование. Таллин объяснил это санкциями, которые Евросоюз ввел в марте 2014 года в отношении физических и юридических лиц из-за событий на Украине.

По данным РИА Новости, Эстония — единственная прибалтийская страна, где имеется офис Sputnik. В его редакции работают 35 человек, из них 33 — граждане Эстонии, сотрудничающие по трудовому договору с МИА «Россия сегодня».

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