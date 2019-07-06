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Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ

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Маргарита Симоньян

Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании. Об этом в своем Telegram-канале сообщила его главный редактор Маргарита Симоньян.

«Фридом оф спич май эсс», — прокомментировала произошедшее Симоньян.

Журналист агентства Дэниел Рид выразил мнение, что отказ связан с его работой на российское СМИ, сообщает ТАСС. Он отметил, что предоставил все необходимые документы, но несмотря на это, получил отказ «без объяснения причин».

Отказ в аккредитации стал вторым для российских СМИ. До этого на конференцию не пустили журналистов телеканала RT, о чем Симоньян также сообщала в пятницу, 5 июля.

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