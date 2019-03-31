Украинские выборы в Минске закрыли от российских журналистов

Представители российских СМИ не смогли попасть на избирательный участок в Минске. Об этом сообщает «Радiо Свобода» (украинская служба «Радио Свобода»).

Члены избирательной комиссии решили не пускать на территорию участка российских репортеров, представляющих ТАСС, РИА Новости, телеканалы РЕН ТВ и НТВ. Им пришлось вести съемку за забором посольства, где находится избирательный участок.

Отмечается, что представители украинских, белорусских и международных СМИ имели свободный доступ туда.

8 февраля Москва объявила, что «из соображений безопасности» российских представителей не будут отправлять в качестве долгосрочных наблюдателей на президентские выборы на Украине. Решение было принято после неоднократных заявлений украинского МИД и действующего президента страны Петра Порошенко о том, что они не пустят наблюдателей из «страны-агрессора».

По мнению украинской стороны, российские представители не имеют права наблюдать за выборами даже в составе международной миссии ОБСЕ. В Москве отказ от аккредитации долгосрочных российских наблюдателей расценили как «грубейшее нарушение международных обязательств» и заявили, что Киев таким образом «вытер ноги» о стандарты электоральных процедур.

Вместе с тем в ОБСЕ подчеркнули, что решение отказать в аккредитации гражданам одного государства беспрецедентно и противоречит обязательствам членов организации. Кроме того, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер потребовал, чтобы Киев допустил наблюдателей из России на выборы. Он отмечал, что это поможет международному признанию украинских выборов.

Голосование в первом туре выборов президента Украины началось 31 марта в 08:00 (время совпадает с московским). Участки закроются в 20:00. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным на 15:00, явка составила 43,86 процента. По состоянию на 14:00 правоохранительные органы зафиксировали более 500 сообщений о нарушениях.

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