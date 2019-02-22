Статья британской журналистки о Москве вызвала вопросы у российских властей

Российский МИД потребовал объяснений от руководства британского издания The Times после публикации статьи журналистки Джэнис Тернер (Janice Turner) «Москва – сверкающий город, утративший душу». Соответствующее заявление размещено на официальной странице ведомства в Facebook.

Сотрудники министерства заявили, что Тернер приехала в Россию по туристической визе, не оформив журналистскую аккредитацию. «Следовательно, заниматься журналистской деятельностью госпожа Тернер права не имела», — заметили они.

Также чиновники обратили внимание на двойственность ситуации: посвященный столице текст размещен в официальном СМИ и сейчас доступен лишь по платной подписке. Однако для его написания журналистка ввела в заблуждение миграционную службу России и нарушила законы, притворившись обыкновенной туристкой.

В МИДе усомнились в том, что это произошло неумышленно, учитывая «разгар антироссийской шпиономании», происходящий в Великобритании. Поведение корреспондентки там назвали вызывающим, а ее рассуждения о городе, — «психоделическими».

Министерство напомнило о недавних действиях британского регулятора Ofcom, который неоднократно уличал российские СМИ в пристрастности, однако не следит за поведением местных журналистов.

Статья Джэнис Тернер была опубликована 14 февраля на сайте The Times. В ней она описала свой опыт посещения столицы.

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