Журналистка устроила драку за Китай и захотела извинений

Китайская журналистка была удалена с конференции Консервативной партии Великобритании после того, как накричала на одного из спикеров и ударила волонтера. Как сообщает CNN, китайская сторона осудила поведение британцев и призвала их извиниться перед репортером.

Видео инцидента опубликовало на своей странице в Facebook издание Hong Kong Watch. Неизвестная журналистка кричит: «Отстаньте от меня! Вы не имеете права, я журналист!» — и бьет волонтера, который пытается вывести ее с мероприятия. Тот грозит ей полицией. Корреспондентке заламывают руки и выводят из зала.

Сообщается, что сотрудница СМИ эмоционально отреагировала на выступление британского правозащитника Бенедикта Роджерса (Benedict Rogers). В своей речи он заметил, что не настроен против Китая, на что журналистка назвала его лжецом.

Поведение представителей консерваторов вызвало возмущение со стороны китайского посольства в Великобритании. Они назвали такое поведение хозяев конференции в Бирмингеме совершенно неприемлемым. С точки зрения дипломатов, репортер лишь задала вопрос и высказала свое мнение.

Государственная телекомпания CCTV, сотрудницей которой является журналистка, потребовала извинений от британских властей. Сама корреспондент никак не прокомментировала произошедшее.

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