Российскую журналистку задержали в Литве

Корреспондентку телеканала «Звезда» Юлию Шатилову задержали в аэропорту Вильнюса, столицы Литвы. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik.

По данным агентства, российская журналистка прибыла в Литву для съемок серии репортажей. Она планировала рассказать о гражданах Литвы, которые подвергаются политическому преследованию за симпатию к России.

На сайте телеканала «Звезда» опубликованы несколько репортажей Шатиловой. Они посвящены в том числе ситуации в Донбассе, проблемам с поставками газа на Украине, а также Дню независимости в Латвии.

В середине декабря 2019 года на давление властей пожаловались сотрудники агентства Sputnik в Эстонии. По их словам, руководство страны под угрозой уголовного преследования потребовало от них прекратить работать на российское агентство. Таллин объяснил это санкциями против генерального директора международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

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