МИД Эстонии прокомментировал преследования российских журналистов

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал ситуацию вокруг агентства Sputnik, которую в России расценивают как преследование журналистов. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

«Эстонские власти в соответствии с эстонским правовым порядком применяют санкционную политику Европейского союза, которая в том числе касается ряда граждан Российский Федерации, поддерживавших агрессию против Украины», — считает он.

Рейнсалу подчеркнул, что Эстония не поддастся давлению ни одного иностранного государства в вопросах, которые касаются беспристрастного выполнения законов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет ответные и жесткие меры, если Эстония продолжит притеснять журналистов агентства Sputnik. Она выразила надежду на то, что Таллин остановит «беспрецедентную неправовую акцию».

18 декабря эстонские власти поставили ультиматум журналистам агентства Sputnik Estonia, потребовав от них прекратить работать на МИА «Россия сегодня». В противном случае сотрудникам редакции грозит уголовное преследование. Журналисты также рассказали, что в течение последних месяцев их вызывали в различные силовые структуры, где в ходе разговора намекали на необходимость увольнения.

Руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд настаивает на том, что требования в адрес журналистов российского агентства легитимны, так как генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев находится в санкционных списках ЕС.

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