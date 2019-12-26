В России пригрозили Таллину жесткими мерами из-за журналистов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет ответные и жесткие меры, если Эстония продолжит притеснять журналистов агентства Sputnik. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 26 декабря.

Она выразила надежду на то, что Таллин остановит «беспрецедентную неправовую акцию». «В противном случае мы точно примем адекватные ответные меры. (...) Эти меры точно будут чувствительные», — пригрозила сенатор.

По словам Матвиенко, нельзя ограничивать работу средств массовой информации.

18 декабря эстонские власти поставили ультиматум журналистам агентства Sputnik Estonia, потребовав от них прекратить работать на МИА «Россия сегодня». В противном случае сотрудникам редакции грозит уголовное преследование. Журналисты также рассказали, что в течение последних месяцев их вызывали в различные силовые структуры, где в ходе разговора намекали на необходимость увольнения.

Руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд настаивает на том, что требования в адрес журналистов российского агентства легитимны, так как генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев находится в санкционных списках ЕС.

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