Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

Организаторы Мюнхенской конференции опубликовали план по урегулированию ситуации на Украине, передает издание «НВ».

Документ получил название «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе». В числе авторов — экс-министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Под документом подписались более 40 специалистов по международной безопасности.

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«Мюнхенский план» включает в себя восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Германии и Франции), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения. В качестве гуманитарных мер предлагается поиск пропавших без вести в Донбассе и разминирование.

Шаги в экономической сфере — экономическое восстановление Донбасса, создание зоны свободной торговли в регионе как с Евросоюзом, так и с Россией, принятие «дорожной карты» по антироссийским санкциям (при выполнении «Мюнхенского плана» и минских соглашений Москва может рассчитывать на смягчение санкций), устранение радиоактивных угроз.

В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине. В последнем пункте речь идет о диалоге с участием лидеров мнений, ученых и экспертов, признанных на международном уровне. Он должен касаться истории, языка, идентичности, толерантности. Авторы документа призывают к взаимодействию Украины с соседними странами в этом вопросе.

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