Украина обратится в Гаагу по поводу выдачи паспортов жителям Донбасса

Офис Генерального прокурора Украины обратится в Международный уголовный суд в Гааге по поводу выдачи жителям Донбасса паспортов непризнанных республик. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу ведомства в пятницу, 14 февраля.

Как пояснили в офисе генпрокурора, они документируют доказательства «насильственной политики оккупационных администраций РФ» по раздаче паспортов «псевдореспублик», чтобы направить информационное сообщение в офис прокурора Международного уголовного суда.

В Киеве утверждают, что паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик являются обязательными для тех, кто работает «в структурах оккупационных администраций». Умышленные принудительные действия незаконных администраций, «контролируемых» Россией, грубо нарушают нормы международного права, в том числе Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

По данным украинской прокуратуры, уже выдано 300 тысяч паспортов ДНР и 200 тысяч — ЛНР.

В начале года в украинских СМИ появилась информация, что в Донецке задерживают местных жителей, у которых нет паспортов непризнанной республики. Глава ДНР подтвердил, что проверки шли, но утверждает, что никаких ограничений для владельцев украинских паспортов не вводилось.

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