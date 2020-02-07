Зеленский попросил премьера Италии закрыть офисы ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джузеппе Конте закрыть представительские офисы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба украинского главы государства.

Сейчас Зеленский находится в Италии с официальным визитом. По его словам, «незаконные офисы ДНР и ЛНР» открылись в нескольких итальянских городах. Также украинский президент обсудил с Конте дело бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, находящегося в заключении в Италии.

Зеленский отметил понимание того, что Конте не может повлиять на итальянский суд. «Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня», — заключил он.

ДНР открыла два представительских центра в Италии — в Турине в декабре 2016 года и в Вероне в феврале 2019 года. ЛНР имеет один офис в городе Мессина, открытый в июне 2018 года.

В июле 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы за причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе в мае 2014 года. Прокуроры запрашивали для 29-летнего Маркива в общей сложности 17 лет тюрьмы: 16 лет из-за отсутствия судимостей и его хорошего поведения во время ареста плюс год за посягательство на убийство французского репортера, который был в зоне боевых действий вместе с Роккелли.

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