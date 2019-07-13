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Ярош предложил «упаковать десяток» итальянцев за осужденного украинца

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Виталий Маркив

Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош предложил провести «спецоперацию» возмездия за осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом он написал в издании «Гордон».

«Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают на Украину. Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях и будем долго судить. А потом наш "самый объективный" суд вынесет им приговор о пожизненном заключении», — написал он.

Ярош также предложил ввести такую же схему за арест украинских моряков в России.

12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы за причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе в мае 2014 года. Прокуроры просили для 29-летнего Маркива в общей сложности 17 лет тюрьмы, защита настаивала на полном оправдании.

У Маркива есть гражданство и Италии, и Украины. Он отправился в Киев в 2013 году для участия в протестных акциях на Майдане, а позже вступил в добровольческий батальон Национальной гвардии и уехал воевать в Донбасс.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи задержали пограничники ФСБ России. Срок предварительного расследования по этому делу продлен до 25 августа.

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