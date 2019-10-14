На Украине анонсировали марш в поддержку осужденного в Италии неонациста

На Украине анонсировали марш в поддержку нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного за убийство итальянского журналиста. Об этом сообщают «Українськi новини».

Участники марша планируют передать обращение в Министерство иностранных дел и будут требовать активизации процесса освобождения Маркива. После этого они планируют образовать колонну и направиться к посольству Италии.

12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы за причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе в мае 2014 года. Прокуроры просили для 29-летнего Маркива в общей сложности 17 лет тюрьмы, защита настаивала на полном оправдании.

Старшего сержанта Маркива — заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого — задержали 30 июня 2017 года в Италии. По данным следствия, он командовал украинскими военными, с позиций которых велся минометный обстрел, в результате чего погибли Рокелли и его переводчик, а также российский правозащитник Андрей Миронов. Тогда же был ранен и их французский коллега.

У Маркива есть гражданство и Италии, и Украины. Он отправился в Киев в 2013 году для участия в протестных акциях на Майдане, а позже вступил в добровольческий батальон Национальной гвардии и уехал воевать в Донбасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



