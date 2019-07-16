Суд над украинским неонацистом сочли результатом российской спецоперации

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин считает, что процесс против нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного за убийство итальянского журналиста, является операцией российских спецслужб. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Недавний вердикт присяжных Павии является доказательством масштабной российской спецоперации, организованной в Италии с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии», — заявил Перелыгин.

Посол отметил, что для подтверждения этой версии нужны неоспоримые доказательства, однако таковыми он считает «разрушение жизни и судьбы защитника Украины».

12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы за причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе в мае 2014 года. Прокуроры просили для 29-летнего Маркива в общей сложности 17 лет тюрьмы, защита настаивала на полном оправдании.

Старшего сержанта Маркива — заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого — задержали 30 июня 2017 года в Италии. По данным следствия, он командовал украинскими военными, с позиций которых велся минометный обстрел, в результате которого погиб Рокелли и его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Тогда же был ранен и их французский коллега.

У Маркива есть гражданство и Италии, и Украины. Он отправился в Киев в 2013 году для участия в протестных акциях на Майдане, а позже вступил в добровольческий батальон Национальной гвардии и уехал воевать в Донбасс.

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