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Названо число получивших российское гражданство жителей Донбасса

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В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом «Известиям» сообщила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова.

По ее словам, российские власти ежедневно получают по 1-1,5 тысячи заявок на гражданство от жителей Донбасса. Документы принимаются в Ростове в отдельном подразделении МВД, а также в дополнительных пунктах. «Мы выезжаем и в Ростов, и на эти пункты, где выдаются документы, и не слышим ничего, кроме слов благодарности», — сказала Казакова.

Она отметила, что МВД планирует упростить процедуру получения гражданства и расширить госпрограмму переселения соотечественников, распространив ее на 80 регионов. «Госпрограмма должна иметь эксклюзивный характер. Мы полагаем, что большие усилия будут направлены на Дальний Восток — территории, которые являются приоритетными», — уточнила генерал-майор, добавив, что сейчас переселенцы на Дальний Восток получают по 240 тысяч рублей подъемных на одного человека. В будущем возможно введение льгот на получение или приобретение жилья.

Ранее сообщалось, что с апреля по конец ноября 2019 года российское гражданство получили 125 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса 24 апреля 2019 года. 17 июля он упростил эту процедуру для всех украинцев из Донецкой и Луганской областей, которые живут на территории России.

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