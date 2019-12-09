Названо число получивших российские паспорта жителей Донбасса

С апреля 2019 года порядка 125 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получили российское гражданство. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает «Интерфакс».

Колокольцев уточнил, что с апреля 2019 года в пункты приема документов Ростовской области поступило более 160 тысяч заявлений на получение российского гражданства. На учет за 10 месяцев текущего года поставили почти 92,5 тысячи человек. «На сегодняшний день соотечественников принимают 76 субъектов, к началу будущего года их станет уже 80», — добавил Колокольцев. Он уточнил, что число принятых по госпрограмме человек осталось на уровне 2018 года.

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В ноябре сообщалось, что около 40 тысяч жителей самопровозглашенной ЛНР получили российские паспорта. На тот момент еще более 60 тысяч человек подали заявления на получения гражданства России в упрощенном порядке.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. 17 июля Путин упростил получение российского гражданства всем проживающим на территории страны украинцам из Донецкой и Луганской областей.

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