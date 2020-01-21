Четверть жителей Украины отказались считать себя ее гражданами

Четверть жителей Украины отказались считать себя в первую очередь ее гражданами. Об этом говорится в исследовании, опубликованном фондом «Демократические инициативы» и социологической службой Центра Разумкова.

Участникам исследования задавался вопрос о самоидентификации. Согласно результатам опроса, в первую очередь как граждане Украины себя идентифицируют 74,9 процента опрошенных. 15,6 процента считают себя прежде всего жителями определенного региона; 2,7 процента — гражданами бывшего СССР; 2,6 процента — представителями своего этноса.

Также 1,2 процента назвали себя жителями Европы, 1,5 процента — гражданами мира, и 0,3 процента посчитали себя гражданами России. Около 1 процента опрошенных затруднились с ответом.

За 2019 год российское гражданство получили более 500 тысяч украинцев. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году (270 тысяч). Отмечается, что прирост обеспечен не только за счет жителей Донбасса. Рост числа выданных паспортов в МВД связывают с упрощением самой процедуры и возможностью получить вид на жительство.

В ноябре 2019-го стало известно, что только около трех тысяч жителей Крыма отказались получать российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией. При этом более двух миллионов жителей полуострова приняли российское гражданство.

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