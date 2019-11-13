Названо число переехавших в российский Крым украинцев

С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехало около 50 тысяч украинцев. Об этом заявил спикер парламента республики Владимир Константинов, передает «Интерфакс».

По его словам, всего за пять лет нахождения Крыма в составе России на постоянное место жительства приехало около 170 тысяч человек. Покинули Крым 87 тысяч человек, из которых 7 тысяч уехали на Украину, 80 тысяч — в другие регионы России.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что пропагандистская кампания, которую ведет Украина против Крыма, не принесла никаких результатов. По его словам, Киев добился лишь большего отторжения населения полуострова от Украины. Говоря о фильме «Домой» Наримана Алиева о семье крымских татар, которые покинули полуостров после его воссоединения с Россией, политик отметил, что ни одна кинолента не сможет убедить жителей Крыма отделиться от своей страны, независимо от того, кем будет снята картина и по какому сценарию.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала украинскую территорию. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.

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