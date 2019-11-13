В России оценили слова Порошенко о возвращении Крыма Украине

Пропагандистская кампания, которую ведет Украина против Крыма, не принесла никаких результатов, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT.

По его словам, Киев добился только еще большего отторжения населения полуострова от Украины. Говоря о фильме «Домой», политик отметил, что ни одна кинолента не сможет убедить жителей Крыма отделиться от своей страны, независимо от того, кем будет снята картина и по какому сценарию.

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Белик добавил, что на Украине снимают антироссийские фильмы, пытаясь добиться возвращения Крыма в состав страны. «Но на самом деле, как показывает опыт, ни один фильм, даже самый гениальный, не способен изменить демократическое волеизъявление населения», — подчеркнул депутат.

Ранее бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко после просмотра драмы «Домой» заявил, что Крым точно будет украинским. О своих впечатлениях от просмотра он рассказывал со слезами на глазах. Политик отметил, что картина «Домой» является «лучшим ответом тем, кто говорит, что от украинской позиции по Крыму устали» и делает для возвращения Крыма гораздо больше, «чем десятки государственных чиновников».

Картина «Домой» — режиссерский дебют Наримана Алиева. Лента рассказывает историю семьи крымских татар, которые покинули полуостров после его воссоединения с Россией. Фильм впервые был показан на Каннском кинофестивале в 2019 году и был выбран в качестве заявки на получение «Оскара».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала украинскую территорию. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.

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