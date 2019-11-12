Украина призвала Россию заплатить «за агрессию»

Украина не перестанет находиться в состоянии войны с Россией до тех пор, пока Киеву не будут «возвращены оккупированные территории». Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью «РБК-Украина».

По его словам, он поддерживает нормализацию отношений с Москвой в долгосрочной перспективе. Однако Кулеба отметил, что выступает против принципа «взяли и забыли».

«Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это ни ушло», — сказал политик. По его словам, в Донбассе разрушили промышленную инфраструктуру, а «если есть экологическая катастрофа — все эти цифры нужно считать».

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Кулеба убежден, что «война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины». Он считает, что война между Киевом и Москвой якобы началась с Крыма, поэтому и должна закончится полуостровом. «И мы в этой войне будем воевать за Крым», — добавил Кулеба. При этом он отметил, что под «войной» имеет в виду «политико-экономический путь» власти.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса. Он считает, что деньги на восстановление региона Украине должна выделить Россия, «страна-агрессор». В Кремле слова украинского министра назвали неумными, напомнив, кто именно начал конфликт на востоке страны.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет ее страной-агрессором. Кремль отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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