Порошенко со слезами на глазах уверовал в украинский Крым

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко после просмотра украинской драмы «Домой» заявил, что Крым точно будет украинским. Ролик о походе политика в кино опубликован на его странице в Facebook.

На видео видно, что о своих впечатлениях от просмотра Порошенко рассказывает со слезами на глазах. По словам экс-президента, фильм «рассказывает всему миру страшную правду» и «достоин "Оскара"». Политик отметил, что картина «Домой» является «лучшим ответом тем, кто говорит, что от украинской позиции по Крыму устали» и делает для возвращения Крыма гораздо больше, «чем десятки государственных чиновников». «Ведь некоторые на Украине сами не верят, что мы Крым вернем. Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским», — добавил он.

Кроме того, бывший глава государства отметил, что украинская премьера фильма символично совпала с решением Международного суда ООН о рассмотрении украинского иска, в котором помимо прочего Москва обвиняется в притеснении прав крымских татар. «Каждый, кто посмотрит "Домой", выйдет из кинозала с мыслью о Крыме, с верой в сердце, что Крым — наша земля, и он обязательно вернется в Украину», — подытожил Порошенко.

Картина «Домой» — режиссерский дебют Наримана Алиева. Лента рассказывает историю семьи крымских татар, которые покинули полуостров после его воссоединения с Россией. Фильм впервые был показан на Каннском кинофестивале в 2019 году и был выбран в качестве заявки на получение «Оскара».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала украинскую территорию. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.

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