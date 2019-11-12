Для улучшения Крыма потребуются десятки миллиардов рублей

В Крыму оценили затраты, которые понадобятся на приведение в порядок изношенных энергосетей в республике. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как полагает замминистра энергетики Евгений Грабчак, до 2025 года на эти цели понадобится порядка 29 миллиардов рублей. Задача местных властей состоит в том, чтобы довести состояние сетевого комплекса Крыма до среднероссийского уровня. В настоящее время в стране реализуется целевая программа, которая подразумевает ремонт магистральных сетей: до 2022-го на это планируют потратить 8 миллиардов рублей.

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В 2016-м был запущен энегромост, связывающий Крым и материковую Россию. Этому предшествовала энергоблокада, возникшая на полуострове годом ранее. 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен из-за подрыва опор линий электропередачи, идущих с Украины. В Крыму и Севастополе были введены режим ЧС и графики аварийных отключений электричества.

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