Глава ДНР подтвердил проверки жителей с украинскими паспортами

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал информацию о задержании местных жителей с украинскими паспортами и номерами машин в начале года. Он подтвердил, что такие проверки были в целях безопасности. Интервью Пушилина доступно на YouTube.

В новогодние дни в ДНР в качестве эксперимента приостановили действие комендантского часа, в связи с чем была усилена работа правоохранительных органов. «Именно ограничений и арестов с украинскими паспортами не было. Были дополнительные проверки», — сказал Пушилин.

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Такие проверки, по его словам, «абсолютно обоснованы», поскольку в ДНР засылаются специалисты для диверсионно-разведывательной работы с украинскими паспортами. Установить их личность достаточно сложно, поскольку у непризнанной республики нет доступа к украинским базам. «Они нам и не нужны по большому счету, но это связывает во многом руки правоохранительным органам. Если по паспортам ДНР все понятно, по паспортам РФ все понятно, то по паспортам Украины требовались дополнительные действия», — утверждает Пушилин.

Кроме того, Пушилин отметил, что давно было принято решение о том, что у жителей должны быть автомобильные номера ДНР. «Например, совершено ДТП. У нас баз украинских нет. Где искать человека? — пояснил чиновник. — Если номера не республиканские, если не оформлены документы на пересечение границ, то, конечно, же это определенные сложности».

Пушилин также заявил, что ДНР должна поэтапно прийти к полной отмене комендантского часа, который «надоел многим», включая самого главу республики.

В январе украинские СМИ со ссылкой на рассказы жителей ДНР сообщали, что людей стали задерживать за отсутствие паспортов самопровозглашенного государства, доставлять в отделения и снимать отпечатки пальцев.

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