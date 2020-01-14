Жителей ДНР начали задерживать за отсутствие паспортов ДНР

Жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начали задерживать за отсутствие паспортов непризнанного государства. Украинского паспорта больше недостаточно для идентификации личности, сообщает «Апостроф».

Издание обратило внимание на записи в социальных сетях, в частности, у жителей Донецка, которые начали рассказывать о подобных случаях после нового года. Одна из горожанок Светлана подтвердила журналистам, что задержания действительно начались с 1 января, останавливают в основном молодых мужчин. По ее словам, людей доставляют в отделение, «прописку смотрят, пальцы катают, потом отпускают».

«Апостроф» также приводит расшифровку записи якобы с «оператором горячей линии МВД ДНР», которую нашли «в сети». На записи оператор рассказал, что задержанных доставляют в отдел до выяснения обстоятельств, затем «проверяют по всем базам» и отпускают, и что все это происходит по распоряжению главы республики. Сам аудиофайл с записью разговора в статье не опубликован.

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Кроме того, в республике начали штрафовать владельцев машин без номеров ДНР на 340–510 рублей. Сами авто отправляют на штрафплощадку. За повторное нарушение в течение года грозит штраф в 510-1020 рублей.

Как пишет «Апостроф», новые правила могут стать источником взяток для полиции, а также стимулировать людей получать паспорта ДНР и России. По сообщениям местных жителей, очередь в миграционной службе расписана на несколько месяцев вперед.

В конце 2019 года глава ДНР Денис Пушилин опроверг слухи о том, что с начала 2020-го власти приостановят социальные выплаты жителям, не оформившим паспорта непризнанной республики или России. Информация об отмене выплат начала циркулировать осенью.

В сентябре МВД ДНР сообщило, что российские паспорта по упрощенной процедуре получили более 20,5 тысячи жителей, документы подали свыше 43 тысяч.

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