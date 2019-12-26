В ДНР ответили на слухи об отказе в выплатах гражданам без российских паспортов

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ответил на слухи о приостановке социальных выплат местным жителям без паспортов России или ДНР. Трансляция прямой линии Пушилина с местными жителями велась на Youtube-канале телеканала «Юнион».

По словам Пушилина, власти ДНР не собираются приостанавливать выплаты. Глава республики назвал информацию об этом «вбросом» и призвал жителей Донбасса полагаться только на официальные источники, а не на социальные сети.

Слухи о том, что получать пенсии и социальные выплаты с 2020 года смогут только оформившие паспорта республики или России жители, появились в интернете осенью этого года.

В октябре Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса. Власти Киева сослались на то, что ДНР и ЛНР не имеют представительства Пенсионного фонда и органов социальной защиты, поэтому они не могут вести там законную деятельность.

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