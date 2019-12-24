ДНР обвинила Киев в самовольном сокращении списка пленных на обмен

Власти Украины самовольно сократили список заключенных, которые подлежат передаче в самопровозглашенные республики Донбасса в рамках обмена пленными. Об этом заявила омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова, передает «Интерфакс».

«Официальный Киев вновь грубейшим образом нарушает условия соглашения», — сказала Морозова и подчеркнула, что формула «всех на всех» зафиксирована в итоговом коммюнике «нормандского саммита», под котором подписался и президент Украины Владимир Зеленский.

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По ее мнению, подобные действия можно расценивать как сознательную попытку срыва обмена. При этом Морозова не уточнила, сколько именно человек были вычеркнуты из списков в одностороннем порядке.

23 декабря трехсторонняя контактная группа по Донбассу со второй попытки согласовала условия обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками до конца года. В Киеве объяснили проволочки желанием согласовать со своей стороны как можно большее число пленных для обмена.

Ранее стало известно, что около 40 человек, удерживаемых украинскими правоохранительными органами, отказались от возвращения в Донбасс по разным причинам. В ДНР и ЛНР настаивают на проверке добровольности этих отказов.

План провести обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса по формуле «всех на всех» до конца года был согласован на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Данный пункт есть в минских соглашениях.

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