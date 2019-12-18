Украина поставила условие по обмену пленными

Представители Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе поставили условие о проведении обмена удерживаемыми лицами в несколько этапов. Об этом заявила представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова, передает ТАСС.

По ее словам, на первом этапе переговоров в Минске украинская сторона намеренно затягивала процесс выполнения решений, закрепленных в коммюнике «нормандского саммита». «Более того, украинская сторона в очередной раз прибегает к попыткам разделить обмен на несколько этапов», — заявила Морозова.

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Она подчеркнула, что Киев не представил на переговорах правовой механизм освобождения готовящихся к обмену пленных и удерживаемых лиц, что затрудняет выполнение достигнутых в Париже договоренностей. «На данный момент мы ожидаем второй раунд переговоров для более конструктивного разговора», — добавила представитель ДНР.

В среду, 18 декабря в Минске началось первое после саммита «нормандской четверки» заседание трехсторонней контактной группы, участники которой должны обеспечить выполнение решений, принятых в ходе встречи лидеров Германии, России, Украины и Франции. В частности, одно из них касается обмена по принципу «всех на всех» до конца года.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти готовы пойти на серьезные компромиссы в вопросе об обмене пленными и удерживаемыми. Он пояснил, что Киев согласен на компромиссы, чтобы забрать как можно большее число своих людей. При этом глава МИД Украины подтвердил, что новый обмен удерживаемыми лицами планируется до конца года.

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