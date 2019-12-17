Украину обвинили в новой попытке искажения коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины Владимира Зеленского так и не опубликовал на сайте корректную версию итогового коммюнике «нормандского саммита». Об этом заявила министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова, передает ТАСС.

«Вместо того чтобы взять этот официальный вариант на сайте Елисейского дворца, украинские чиновники решили проявить то ли креативность, то ли халатность и разместили на сайте офиса президента Украины текст, переведенный ими же с украинского на английский», — сказала политик.

Никонорова обвинила украинские власти в новой попытке искажения перевода коммюнике, отметив, что на сайте представленная некачественная версия. «Мы не знаем, было ли это осуществлено в целях осознанной фальсификации или же из-за вопиющей некомпетентности», — сказала глава МИД ДНР, призвав офис президента Украины опубликовать правильную версию текста.

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Ранее сообщалось, что Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита», приведя версию документа на украинском языке в соответствие с англоязычной версией. До этого в тексте коммюнике на украинском языке говорилось, что стороны переговоров договорились в Париже продолжить согласование «всех правовых аспектов закона об особом статусе». В англоязычной версии документа говорилось не об одном законе, а об особом статусе в целом.

Искажение перевода документа раскритиковал глава ДНР Денис Пушилин, который отметил, что сужение понятия особого статуса до одного закона недопустимо, и пригрозил, что обмен пленными, перемирие в Донбассе с начала 2020 года и другие решения «нормандской четверки» не будут реализованы до внесения исправлений в документ.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса.

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