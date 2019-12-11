На Украине заявили об искажении перевода коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины сфальсифицировал перевод коммюнике парижского саммита «нормандской четверки», заявили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом сообщается на сайте политической организации.

Отмечается, что был искажен перевод части документа, в которой говорится о законе об особом статусе Донбасса. В пресс-службе привели оригинал этого пункта коммюнике на английском языке и его перевод на русский: «Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления — особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как указано в "Комплексе мер по выполнению минских соглашений от 2015 года", — для обеспечения его действия на постоянной основе».

Материалы по теме «Нормандская четверка» договорилась по Донбассу Лидеры стран установили сроки нового разведения войск и обмена пленными

Оппозиционеры заявили, что в переводе на украинский язык этот пункт трактуется в привязке к обсуждению украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Партия потребовала исправить текст перевода и наказать виновных в фальсификации.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования конфликта в Донбассе не будет быстрым. Он добавил, что сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей «нормандского саммита». По его словам, нарушение принятых на встрече лидеров «нормандской четверки» решений может произойти на любом этапе.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца в Берлине.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!