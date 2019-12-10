На Украине «нормандский саммит» назвали капитуляцией перед радикалами

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал саммит «нормандской четверки» капитуляцией перед радикалами. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Материалы по теме «Нормандская четверка» договорилась по Донбассу Лидеры стран установили сроки нового разведения войск и обмена пленными

Политик отметил, что результатом встречи должен был стать мир. «Вместо прорыва мы получили очередную декларацию о намерениях. Я считаю, что это очередная капитуляция перед радикалами, <...> это полный отказ от своих предвыборных обещаний!» — заявил Рабинович.

По словам украинского политика, нельзя «еще пять-шесть лет обсуждать "формулу Штайнмайера"», когда в Донбассе продолжается конфликт.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца в Берлине.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!