Искажение Киевом коммюнике «нормандского саммита» сочли умышленным

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что допущенное офисом президента Украины искажение в тексте коммюнике, принятого по итогам саммита «нормандской четверки», было умышленным. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

Политик согласился с позицией своей партии, согласно которой действия офиса президента Украины представляют собой фальсификацию. По его словам, она была направлена на искажение договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки».

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Ранее Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита», приведя версию документа на украинском языке к соответствию с англоязычной версией. До этого в тексте коммюнике на украинском языке говорилось, что стороны переговоров договорились в Париже продолжить согласование «всех правовых аспектов закона об особом статусе». В англоязычной версии документа говорилось не об одном законе, а о особом статусе в целом.

Искажение перевода документа раскритиковал глава ДНР Денис Пушилин, который отметил, что сужение понятия особого статуса до одного закона недопустимо. Он также пригрозил, что обмен пленными, перемирие в Донбассе с начала 2020 года и другие решения «нормандской четверки» не будут реализованы до внесения исправлений в документ.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.

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