Песков прокомментировал публикацию искаженного коммюнике «нормандского саммита»

То, в каком виде украинская сторона публикует итоговый документ «нормандского саммита», не имеет значения, так как его текст есть на английском языке, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал агентству РИА Новости публикацию коммюнике на сайте президента Украины, в котором представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) увидели искажение формулировок.

«[В каком виде публикуется документ] это не так важно, — сказал Песков. — Там есть референтный текст на английском».

Ранее стало известно, что на сайте президента Украины появился текст коммюнике, который, по мнению главы ДНР Дениса Пушилина и представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», не полностью соответствовал оригиналу. Позже в него внесли изменения.

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Представители стран «Нормандской четверки» встретились 9 декабря в Париже, через три года после первого «нормандского саммита». По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, а также прекращение огня до конца 2019 года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территорий на переговорах не обсуждался.

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