Киев заявил о готовности к серьезным компромиссам при обмене пленными

Киев готов идти на серьезные компромиссы по вопросу об обмене пленными. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает УНИАН.

Он пояснил, что украинская сторона готова на компромиссы, чтобы забрать как можно большее число своих людей. При этом глава МИД Украины подтвердил, что новый обмен удерживаемыми лицами планируется до конца года. По словам Пристайко, киевские власти стремились внести в списки на обмен всех известных им удерживаемых лиц.

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В то же время президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что обмен между украинской стороной и самопровозглашенными республиками Донбасса произойдет до Нового года, пишет «Интерфакс». По его словам, списки будут обсуждаться на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря.

Украинский президент также рассказал, что в течение последних пяти лет власти республик Донбасса якобы не пускали сотрудников Красного Креста, чтобы подтвердить те списки, которые есть у Украины.

Зеленский отметил, что поговорил с российским лидером Владимиром Путиным в Париже о необходимости решения вопроса с гражданами Украины, которые находятся в заключении на территории России. «Это будет другой трек. Я думаю, мы его будем обсуждать после обмена всех согласованных на всех согласованных», — добавил украинский глава.

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», который был согласован в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители ДНР и ЛНР.

Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.

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