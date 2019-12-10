Киев и Донецк проведут обмен пленными до конца года

До конца 2019 года между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) может состояться обмен пленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, передает «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, украинская сторона подтвердила свою готовность выдать 88 человек. Донецк со своей стороны передаст Киеву 53 человека.

Во время саммита «нормандской четверки» в Париже источник в украинской делегации также рассказал журналистам о возможности проведения обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса до 31 декабря текущего года.

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При этом в конце ноября МИД ДНР сообщал, что Киев занимает деструктивную позицию во время переговоров по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса. Там отмечали, что Украина затягивает осуществление обмена, объясняя это процедурными и формальными проблемами.

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», который был согласован в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители ДНР и ЛНР.

Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.

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