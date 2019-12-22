Лавров обвинил Украину в срыве обмена пленными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса срывается по вине Киева. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, списки лиц для обмена были согласованы еще на «нормандском саммите» в Париже 9 декабря, однако Украина поставила дополнительное условие. Так, Киев настаивает на процедуре «процессуальной очистки» этих лиц.

Ранее стало известно, что Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не смогли договориться об обмене пленными. По словам представителя ЛНР, в ходе заседания контактной группы в Минске выяснилось, что у украинской стороны «нет механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену».

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ, а также руководители ДНР и ЛНР. Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.

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