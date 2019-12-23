В ДНР отменят комендантский час

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) отменят комендантский час. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Денис Пушилин, пишет «Донецкое агентство новостей».

Снятие ограничений будет носить временный характер и продлится лишь в период новогодних каникул — с 23:00 31 декабря 2019 года по 05:00 8 января 2020 года. Кроме того, в целях поддержания порядка на территории республики глава МВД ДНР Алексей Дикий получил задачу организовать усиленное патрулирование городов и районов ДНР в период праздников.

Комендантский час был впервые введен в ДНР еще в 2014 году. На постоянной основе он вступил в силу после подписания первым главой ДНР Александром Захарченко соответствующего указа в январе 2016 года. Комендантский час продолжается с 23:00 до 05:00, однако в летнее время может сокращаться на час. В случае нарушений граждане республики привлекаются к административной ответственности.

Ранее в декабре Пушилин предложил внести изменения в статью 10 Конституции ДНР, в которой говорится, что статус государственных носят русский и украинский языки. Глава республики предлагает изъять из статьи упоминание украинского языка, тем самым сделав русский единственным государственным языком. Необходимость такой инициативы в Народном совете объяснили «интенсивным интеграционным процессом» ДНР с Россией.

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