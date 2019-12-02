В Донбассе решили законодательно отказаться от украинского языка

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) украинский язык могут лишить статуса государственного. С таким предложением выступил глава ДНР Денис Пушилин, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Народного совета республики.

Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции ДНР, в которой говорится, что статус государственного языка носят русский и украинский языки. Глава республики предлагает изъять из статьи упоминание украинского языка, тем самым сделав русский единственным государственным языком. Необходимость такой инициативы в Народном совете объяснили «интенсивным интеграционным процессом» ДНР с Россией.

Кроме того, Пушилин предлагает внести изменения в закон «Об образовании». В случае если правки будут приняты, украинский язык в республике будет изучаться на факультативной основе, если такое желание будут изъявлять родители учеников. В парламенте республики при этом отметили, что все эти меры «не умаляют значимости» украинского языка и «не нарушают прав граждан ДНР».

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Ранее, 29 ноября, стало известно, что парламент ДНР принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины. При этом там заявили, что до тех пор, пока территориальный спор между Донецком и Киевом не будет урегулирован, граница республики будет проходить по линии соприкосновения.

Пушилин, комментируя принятие закона, отметил, что «референдум в свое время проходил по всей территории Донецкой области», поэтому закон является абсолютно логичным и понятным. Он также отметил, что, согласно Конституции ДНР, территория республики определяется всей территорией Донецкой области Украины, и это было закреплено еще в 2014 году.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.

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