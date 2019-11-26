Украина назвала военные учения в Донбассе отработкой прорыва врага

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели в Донбассе учения танковых подразделений резерва Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ на своей странице в Facebook.
В ведомстве заявили, что целью военных учений является «поддержание высокой степени готовности к реагированию на возможный прорыв врага». В сообщении сказано, что украинские военные, выполнив необходимые маневры, обезвредили противника.
Отмечается, что танковые учения ВСУ прошли успешно, украинские военные выполнили поставленные перед ними командованием Объединенных сил задачи.
6 ноября начались объединенные масштабные военные учения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Их целью стало получение информации «о готовящейся диверсии украинских силовиков» в районе населенного пункта Петровское, где должно было состояться разведение сил и средств.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале военных учений в связи с угрозой дестабилизации ситуации в зоне конфликта. По его словам, совместные учения МЧС, МВД и Народной милиции должны стать «залогом укрепления обороноспособности» ДНР.