Украина и Турция расширят военное сотрудничество в Черном море

Украина и Турция договорились укрепить сотрудничество военно-морских сил двух стран в акватории Черного моря. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ.

Данное решение было принято в ходе переговоров представителей военно-морских сил Украины и Турции, которые состоялись в Одессе. В ходе разговора заместитель командующего ВМС ВСУ вице-адмирал Андрей Тарасов и представители турецкой делегации обсудили возможность проведения совместных военных учений.

Кроме того, Киев поднял вопрос о совместной подготовке личного состава военно-морских сил двух стран, в рамках которого украинские моряки могут получить возможность пройти обучение в учебных заведениях ВМС Турции. Украинская сторона также отметила, что необходимость приложения совместных усилий для стабилизации ситуации в Черном море объясняется «угрозой со стороны России».

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Ранее, в августе, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что сотрудничество с Анкарой поможет Киеву изменить ситуацию в регионе Черного моря, а Киев и Анкара найдут путь, который «заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар, освободит политзаключенных».

До этого Киев передавал Анкаре информацию об активности российских подводных лодок в Босфорском проливе. Тогда Украина отмечала рост военной активности России в Черном и Средиземном морях. «Российская Федерация под видом осуществления технического обслуживания делает фактически полноценное развертывание подводных лодок в Средиземном регионе», — считает он.

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