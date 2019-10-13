Украина выразила протест Турции из-за встречи Эрдогана с депутатами из Крыма

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с тем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком. Об этом пишет ТАСС.

В связи с произошедшим МИД Украины направил ноту протеста Турции, а также вызвал турецкого посла на Украине.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Поклонская и заместитель председателя комитета по делам национальностей Бальбек входили в состав российской делегации на III Конференции спикеров парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Они встретились с Эрдоганом в ходе официального приема в пятницу, 11 октября.

Ранее, 7 августа, в ходе встречи глав Украины и Турции Эрдоган заявил, что Анкара не признает включение Крыма в состав России и продолжит защиту прав крымских татар. По его словам, турецкая сторона всегда будет поддерживать независимость Украины, а также верит в скорое окончание конфликта на востоке страны.

В 2014 году по итогам референдума в состав России вошел Крым. Украина и ряд других стран считают присоединение полуострова незаконным, однако Москва отвергает обвинения.

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