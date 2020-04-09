Стало известно число сторонников особого статуса в украинской части Донбасса

Стало известно число сторонников предоставления особого статуса Донбассу среди жителей подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы».

Закрепление в Конституции особого статуса региона поддерживают 48 процентов жителей Донецкой области и 52 процента жителей Луганской области.

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Неприемлемым такой вариант считают 36 процентов населения Донецкой области и 26 процентов Луганской области. Затруднились ответить 16 процентов респондентов в Донецкой области и 22 процента в Луганской области.

Опрос проводился с 18 февраля по 2 марта 2020 года. В нем приняли участие по 500 граждан Украины на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность не превышает 3,5 процента.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции.

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