Украинского офицера после обмена с ДНР приговорили за госизмену

Полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Безъязыкова, прошедшего через плен и обмен, приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает портал LIGA.net.

В 2014-2016 годах офицер ВСУ находился в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), а позже, после обмена, его задержали по подозрению в сотрудничестве с «террористами». По данным следствия, военный якобы вступил в состав разведуправления и исполнял обязанности заместителя начальника первого отдела агентурной разведки.

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Безъязыкова также признали виновным в «создании террористической группировки». Его обвинили в том, что он собирал развединформацию о передвижениях ВСУ и принимал участие в допросах пленных украинских военнослужащих.

В суде полковник уверял, что никогда не соглашался на сотрудничество с ДНР. По словам Безъязыкова, его заставляли выполнять определенные работы, но ни одно его действие не навредило ни Украине, ни ее гражданам.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции.

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