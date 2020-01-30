Бывший министр ДНР поблагодарил контрразведку Украины за нормальную жизнь

Бывший министр угольной промышленности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Ивакин, которого украинские правоохранители вывезли с неподконтрольной Киеву территории Донбасса, поблагодарил контрразведчиков Службы безопасности Украины (СБУ) за «новый этап» в его жизни. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По словам Ивакина, благодаря сотрудникам СБУ он смог «вернуться к нормальной жизни». Он рассказал, что стал министром ДНР весной 2014 года в «силу событий непреодолимой силы». Иванкин подчеркнул, что опасался за жизнь своих близких, поэтому не смог публично отказаться от предложения, так как в ДНР «особо не церемонились с теми, кто им перечил».

При этом экс-министр рассказал, что написать заявление в СБУ его побудило желание донести до общества информацию о несостоятельности существования ДНР, «образованного агрессивной политикой РФ» (Киев считает, что правительство ДНР управляется из Москвы — прим. «Ленты.ру»), а также тотальном упадке всех отраслей промышленности в регионе и жизни в целом.

Накануне стало известно, что контрразведчики СБУ вывезли Иванкина с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В ведомстве сообщили, что экс-министр сам оформил соответствующее заявление. После отстранения от министерской должности он якобы задумывался о возвращении на подконтрольную Украине территорию, где у него был бизнес. При этом против Иванкина открыли уголовное дело за создание террористической группы.

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