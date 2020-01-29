Украинские контрразведчики вывезли из ДНР бывшего министра

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) вывезли из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса бывшего министра угольной промышленности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что экс-чиновник сам оформил соответствующее заявление в СБУ. После отстранения от министерской должности он задумывался о возвращении на подконтрольную Украине территорию, где у него был бизнес.

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«Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донецкой области» (Киев считает, что правительство ДНР управляется из Москвы — прим. «Ленты.ру»), — сообщили в ведомстве.

Против экс-министра ДНР открыли уголовное дело согласно ч. 1 ст. 258-3 («Создание террористической группы») Уголовного кодекса Украины. В настоящий момент СБУ проводит следственные действия. Имя задержанного не разглашается.

Ранее СБУ отчиталась о проведении спецоперации, в рамках которой бывший боец ЛНР был вывезен с неподконтрольных Киеву территорий. В ходе последовавшего допроса задержанного СБУ и следственные органы Украины получили сведения о деятельности силовых ведомств самопровозглашенной республики, а также о якобы наличии на ее территории «российской военной техники».

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