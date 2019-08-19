СБУ поймала торговца украденного в Донбассе оружия

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о разоблачении незаконно торговавшего оружием в Одесской области ветерана Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что ветеран АТО хранил у себя дома оружие украинского и иностранного производства, среди которых пистолеты «Маузер», «Экол», около полутысячи патронов различного калибра, а также холодное оружие. Хранение осуществлялось незаконно. На данный момент оружие изъято, правоохранительные органы начали его экспертизу.

По информации ведомства, злоумышленник сбывал оружие представителям криминальных кругов Одесской области. Добывал он его в воинских частях Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, откуда его сообщники переправляли оружие в Одессу для реализации. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами.

18 июля сообщалось, что на Украине при участии военной прокуратуры удалось разоблачить и задержать агента ФСБ России. По данным СБУ, житель города Кременчуг Полтавской области с 2016 года по настоящее время занимался передачей сведений российской спецслужбе.

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