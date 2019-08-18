Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от СБУ

Антикорупційна Платформа / Facebook

Издание «Страна.ua» опубликовало видеозапись побега основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дов Сильвера в киевском аэропорту Борисполь.

На записи с камер наблюдения запечатлен момент, когда Сильвер проходил досмотр вместе с сопровождавшим его сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). На этапе проверки ручной клади у силовика — мужчины в бордовой футболке — нашли нож. Он вступил в дискуссию с сотрудником аэропорта, пытаясь доказать, что имеет право пронести на борт оружие.

Все это время Сильвер — мужчина с собранными волосами, в темно-синей куртке — некоторое время спокойно стоял в стороне, на нем не было наручников. Спустя минуту после начала записи видно, что он берет контейнер для вещей и делает вид, будто относит его на место, а затем просто убегает. Его никто не останавливает. Сотрудник СБУ замечает отсутствие Сильвера спустя минуту.

Глава международного онлайн-наркокартеля, известный как «король наркоинтернета», сбежал во время депортации в Израиль 15 августа. Запрос на экстрадицию прислала израильская сторона. 17 августа Сильвера удалось задержать, на следующий день сотрудники СБУ все же смогли отправить его на родину.

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