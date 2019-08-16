Появились подробности побега «короля наркоинтернета» от СБУ

Основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амос Дов Сильвер, известный как «король наркоинтернета», сбежал от украинских силовиков, не дойдя до пограничного контроля. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал «Страна».

По информации издания, за ним не уследили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые вели его дело и сопровождали в аэропорту. На стойке проверки багажа у одного из силовиков нашли нож в ручной клади и тот начал доказывать, что имеет право перевозить такие вещи. «В суматохе наркобарон просто развернулся и убежал. И они просто не смогли его догнать», — говорит источник портала.

Сильвер сбежал от украинских силовиков 15 августа в аэропорту Борисполь. Сообщалось, что ему удалось уйти из поля зрения сотрудников правоохранительных органов, когда он прошел вместе с ними паспортный контроль и с него сняли электронный браслет. Утверждалось, что «король наркоинтернета» исчез после того, как зашел в зону duty free.

Его обвиняют в создании крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны. Он является гражданином Израиля и США. Сильвера арестовали в Киеве 15 марта текущего года по запросу властей Израиля. Решение о его депортации было принято судом, но украинская сторона не известила об этом израильскую и проводила депортацию самостоятельно.

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