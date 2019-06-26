Киевский суд отпустил разыскиваемого Интерполом вора в законе

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения российскому вору в законе Батыру Бухарскому. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Уточняется, что содержание под стражей для Бухарского заменили на домашний арест. В то же время криминальный элемент находится в розыске Интерпола, а правительство Испании требует его экстрадиции.

«Батыр — "крестный" воров в законе Деда Хасана и Япончика, и он так полюбил нашу страну, что вообще не желает ехать в Испанию, а о России и вспоминать не хочет», — заявил замначальника полиции.

Аброськин считает, что подобные судебные решения могут сделать Украину привлекательной страной для организованной преступности, чьи лидеры будут приезжать далеко не отдыхать. «Когда кого-то из наших граждан пытают утюгом, то часть похищенных денег идет именно этим подонкам», — написал он.

В сентябре 2018 года украинские силовики вернули вору в законе Владимиру Дрибному изъятую в его квартире в ходе спецоперации сумму более чем в миллион долларов.

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