Одному из старейших воров в законе Украины вернули миллион долларов

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Воровской «общак», изъятый год назад в ходе полицейской операции в Одессе, возвращен владельцу — одному из старейших воров в законе Украины, 80-летнему Владимиру Дрибному, известному в криминальных кругах, как Полтава. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает Думская.net.

По данным источника издания в украинской прокуратуре, сразу после изъятия адвокаты Дрибного обжаловали действия правоохранителей в суде и недавно выиграли дело. «На купюрах нет указания, "общак" это или не "общак". Может, владелец суммы собирал ее копеечка к копеечке на старость? В общем, деньги вернули два месяца назад», — сказал источник.

Об обнаружении в квартире Дрибного тайника с деньгами объявил 7 сентября 2017 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. У вора в законе изъяли 1,069 миллиона долларов, 90 тысяч евро и 500 тысяч гривен. Самого Дрибного тогда задержали, но впоследствии выпустили, поскольку не нашли, что ему предъявить.

11 сентября сообщалось, что лидеру преступного мира России Захарию Калашову, известному в криминальных кругах как Шакро Молодой, предстоит решить вопрос с воровским титулом 45-летнего ингушского криминального авторитета Ахмеда Евлоева (Сутулый).

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